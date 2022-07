Welcome aboard, Kristian!



The Swiss international will join up with Steve Wigley's Under-21 side from Juventus.

Kristianlascia lae vola in Inghilterra. Il centrocampista dellabianconera è stato infatti ufficializzato come nuovo giocatore del. Lo svizzero, nato a Londra, si trasferisce tra le file dei Cottagers a titolo definitivo."Sono felice di unirmi al Fulham FC e di far parte di questo grande club", ha scritto il 18enne sui social. "Ringrazio il club per la fiducia che mi ha accordato, non vedo l'ora di iniziare questa nuova entusiasmante sfida. Allo stesso tempo, vorrei anche ringraziare la Juventus per gli ultimi due anni e mezzo, e anche per gli sforzi fatti per tenermi per gli anni a venire. Far parte di uno dei migliori club del mondo mi ha insegnato molto sotto ogni aspetto. Auguro alla Juventus e a tutti i miei compagni di squadra felicità e successi. Tuttavia, sentivo fortemente che fosse necessaria una nuova sfida per la mia giovane carriera, e tornare nella mia città natale, Londra, entrando a far parte del Fulham, un club che mi è sempre piaciuto e ho sempre seguito, mi rende molto felice. Infine, cosa non meno importante, vorrei ringraziare la mia famiglia per essere sempre stata presente per me, nonché Federico Massai al CAA Base per il suo prezioso aiuto e la sua amicizia".Ecco il post del club inglese: