Riccardo Capellini è reduce da una stagione da grande protagonista con la maglia della Juventus Primavera, con cui ha collezionato 35 presenze in un'annata tra alti e bassi, conclusa con la delusione della mancata qualificazione ai playoff che hanno deciso lo scudetto di categoria. Il talentuoso difensore classe 2000 diventa oggi ufficialmente un nuovo calciatore della Pistoiese, che milita nel girone A di Serie C, lo stesso della Juventus Under 23. L'affare si chiude in prestito secco per la prossima stagione.