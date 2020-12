Le competizioni calcistiche Primavera sono state sospese per effetto del Dpcm del mese scorso in materia di lotta al coronavirus. Era ufficiosa da giorni la proroga di tale sospensione fino a dopo l'Epifania. Da questo momento tale prolungamento della sospensione è ufficiale. Come da comunicato della Lega Serie A, infatti, "Il Consiglio di Lega tenutosi in data 27 novembre 2020 [...] ha deliberato di prorogare la sospensione del Campionato Primavera 1 TIM e della Primavera TIM Cup - il cui termine scadrà il 3 dicembre prossimo - fino al 10 gennaio 2021".