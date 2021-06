Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha decretato il cambio di date per la Fase Finale del campionato Primavera 1, dove, in questo momento, la Juventus si trova in testa al campionato: "A parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 128 del 30 dicembre 2020, si comunica la variazione di date della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM 2020/2021: dal 22 al 30 giugno (anziché dal 23 al 29 giugno 2021".