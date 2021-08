La Juventus Primavera, dopo aver riscontrato una positività al Covid-19 tra i suoi giocatori l'altroieri, oggi ne registra un'altra. A causa di questi contagi sono già state annullate due amichevoli questa settimana.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un giocatore dell’Under 19. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento."