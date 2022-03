Dal sito ufficiale della Juventus:



UNDER 19



Anche in Primavera sono tante le chiamate ricevute dai bianconeri.



Partiamo da quella di Chibozo, convocato nella Nazionale A del Benin. Oltre a Miretti, nell’Italia Under 19, saranno presenti anche Mulazzi e Turicchia.



Restando sempre nel campo delle Selezioni Under 19: Muharemovic (Bosnia ed Erzegovina), Nzouango Bikien (Francia), Omic (Austria) e Senko (Ungheria) risponderanno alle chiamate delle rispettive Selezioni.