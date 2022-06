Il terzino della Juve Primavera Riccardo Turicchia è intervenuto ai microfoni di Tuttosport in attesa della sfida contro la Francia con l'Italia Under 19. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni.



IN AZZURRO - "Io mi sento bene, sono molto contento di poter far parte del gruppo azzurro in questa competizione. L’Italia sta bene, ogni giorno che passa siamo sempre più uniti. Abbiamo centrato il primo obiettivo che ci eravamo fissati, le semifinali e la qualificazione al Mondiale Under 20. Ora puntiamo alla vittoria dell’Europeo".



JUVE E YL - "L’emozione provata in semifinale di Youth League credo che sia la più importante vissuta. Forse solo se giocassimo la finale in questo Europeo sentirei un’emozione tale. Le partite in Youth mi hanno preparato al clima di questi match".



JUVE UNDER 23 - "È stata un’esperienza utile: ho iniziato a confrontarmi con il calcio dei grandi, bello".



CRESCITA - "La Juve e la Nazionale mi hanno dato consapevolezza, soprattutto a livello internazionale. Sicuramente è l’annata in cui sono migliorato di più. I prossimi obiettivi? Il sogno è quello di arrivare presto in Under 21. Poi mi piacerebbe rimanere il più a lungo possibile in ambito Juve. Esordire un giorno con la prima squadra, pure quello è uno dei miei sogni".