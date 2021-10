, giocatore dell'Under 19 bianconera, ha parlato a"Ho avuto belle sensazioni fin da quando sono arrivato nel 2018. Dal primo momento mi sono sentito in famiglia e a casa. Stando qua sono migliorato molto e ringrazio la società per gli allenamenti specifici che ci fa fare per migliorare"."Si questo è dato anche dal fatto che l'anno scorso ho fatto molti ruoli rispetto al mio ruolo di nascita che è il terzino. Quest'anno come mezzala o terzino ho trovato cose che possono esdrre riproposte in campo. Infatti quest'anno mi sento più a mio agio anche a dialogare con i miei compagni".