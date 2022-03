Il terzino della Juve Primavera Riccardo Turicchia ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo storico passaggio della squadra di Bonatti (nella foto) ai quarti di finale di Youth League. Ecco il suo commento: "Vedere l'ultimo rigore entrare in porta è stata un’emozione fortissima, anche perché la settimana scorsa non era andata bene. Oggi abbiamo dimostrato una grande mentalità, abbiamo compiuto uno scatto mentale, vincendola proprio ai calci di rigore, in uno stadio pieno, che comunque non ci ha influenzato. Adesso pensiamo ai quarti: vogliamo vincere".