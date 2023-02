Grande emozione nel pomeriggio di ieri per Nicolò. L'attaccante dellaha infatti dedicato il gol del momentaneo 2-0 all'a un caro amico scomparso nelle ore precedenti, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 95 tra Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria): si tratta di, 20 anni, per omaggiare il quale il giovane giocatore bianconero ha anche mostrato una maglia con la scritta "Sarai sempre nei nostri cuori, ciao Edo", senza poi riuscire a trattenere le lacrime."È stato praticamente impossibile trovare delle parole che potessero andare bene, perché in questo momento di parole non me ne escono, ogni volta che penso a te scoppio in lacrime" ha poi scritto Turco sui social, pubblicando un commovente video. "Stamattina, quando mi sono svegliato non ci volevo credere, volevo fosse tutto un bruttissimo incubo, purtroppo però non è stato così. Questo gol è tutto tuo, so che oggi mi stavi guardando da lassù, spero di averti fatto divertire almeno un po’, non hai idea di quanto mi manchi già. Da oggi avrò un angelo in più che mi guarderà dall’alto, sarai una parte indelebile di me, fai buon viaggio amico mio, sarai sempre tra noi, Nico. CIAO EDO".Qui sotto il suo post.