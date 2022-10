Le parole di Nicolòai canali della«Siamo partiti maluccio, non mettendo in campo le nostre idee, siamo cresciuti nella ripresa. Negli spogliatoi abbiamo parlato di come andarli a prendere, sistemando le cose che avevamo preparato e che fino a quel momento non avevamo fatto al meglio. Il resto lo hanno fatto il cuore e la grinta: ci godiamo la vittoria e da domani pensiamo al Maccabi, ci servono 3 punti».