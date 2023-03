Derby della Mole nel campionato Primavera, oggi pomeriggio. Alle 18 andrà in scena all'Ale&Ricky di Vinovo la stracittadina di categoria, con le due compagini che hanno solo un punto di differenza in classifica e lottano per le prime posizioni. La Juventus di Montero é reduce da due pareggi e punta sui guizzi del reparto offensivo per rompere l'impasse e tornare alla vittoria.: in attesa: in attesa: Sig. Scarpa della sez. di Collegno