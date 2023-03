La Juventus Primavera esce sconfitta e ridimensionata dal Derby della Mole di categoria. Un uno-due micidiale mette al tappeto i bianconeri a inizio del secondo tempo, con il match termina poi 1-3, con un gol nel finale di Yildiz. Quello che preoccupa, più del risultato in sé, è la mancanza di reazione dopo essere andati sotto, ciò che aveva fatto l'a differenza all'andata.- Respinge male sul 3 a 0, in generale non dà sicurezze al reparto- Dalla sua parte il Toro trova tempi e modi per aprirsi praterie- Nel primo tempo la diga tiene, e appare anche piuttosto solida, ma poi cede di botto nella ripresa- Qualche sbavatura di troppo, c'è della ruggine che é ancora da togliere- Come un trattore ara il campo e guida le transizioni. Testa bassa, però, e per questo sbaglia nel servire i compagni. Nell'azione del rigore salta in maniera scomposta, ma è più sfortunato che altro- Si vede poco, non entra quasi mai nel vivo del match (Dal 55'- Il Toro concede poco spazio alle sue accelerate)- Schiacciato dalla fisicità della mediana granata, non riesce a far emergere la sua tecnica, se non a sprazzi- Quando ribalta l'azione è imprendibile e mette in difficoltà il Toro, quando fa da incontrista tiene botta. Meno bene quando deve ragionare con palla tra i piedi e impostare l'azione. Nell'ultima parte di match cala drasticamente e sbaglia tanto- Lì davanti é il più attivo, ma sbaglia quando si intestardisce nel volerla risolvere da solo. Poi segna e dà speranza ai suoi, tanto per cambiare- Qualche sponda e poco più (Dal 55'- Non riesce a entrare nel match)- Si divora un'occasione d'oro a tu per tu con il portiere granata. Ma gioca soli 15 minuti - esce per infortunio -, troppo poco per giudicarlo (Dal 15'- mai veramente pericoloso e poco coinvolto nella manovra)- La sua Juve é irriconoscibile: fatica tremendamente ad alzare il baricentro e creare occasioni. All'andata fu pregevole la reazione dopo essere andati sotto, oggi inesistente: questo è un campanello d'allarme