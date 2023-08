Subito tre esordi per la, che questo pomeriggio ha aperto il proprio campionato in casa contro il. Paolo Montero ha infatti lanciato dal primo minuto i due difensori spagnoli Javiere Bruno, nonchè l'attaccante ex Pistoiese Michele, tutti approdati in bianconero di recente. Quest'ultimo, purtroppo, è stato costretto ad abbandonare il campo già prima del quarto d'ora di gioco, a causa di un problema fisico alla gamba dovuto probabilmente a un appoggio sbagliato. Sul terreno di gioco al suo posto Ivano Srdoc.