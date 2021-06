di Marco Amato, inviato a Vinovo

Scende in campo questa sera la Juventus Primavera per affrontare la Spal tra le mura amiche dell'Ale & Ricky di Vinovo. Con la vittoria della Sampdoria di questo pomeriggio, i bianconeri sono stati temporaneamente scalzati dal primo posto in classifica, l'obiettivo, quindi, è quello di conquistare i tre punti e guardare nuovamente tutto dall'alto in basso. Rientri importanti per mister Bonatti che a centrocampo potrà nuovamente schierare Miretti e Omic, mentre sugli esterni tornano Mulazzi e Turicchia.



IL TABELLINO



Juventus-Spal: 0-1



Marcatori: (Moro 25')



Juventus (4-3-1-2): Garofani, Mulazzi, Riccio (Nzouango 35'), de Winter, Ntenda; Miretti, Omic, Iling; Soule; Chibozo, Cerri. A disp. Senko, Daffara, Bonetti, Leo, Turicchia, Sekularac, Sekulov, Cotter. All. Bonatti

Spal (4-3-3): Galeotti; Savona, Peda, Csinger, Yabre; Zanchetta, Mamas, Attys; Seck, Moro, Ellertsson. A disp. Wozniak, Diaz, Owolabi, Raitanen, Fiori, Gineitis, Colyn, Semprini, Carrà, Campagna, D'Andrea, Pinotti. All. Scurto



Ammonizioni: (Omic (J))



Arbitro: ​signor ​Marco Monaldi della sezione di Macerata



Segui la diretta testuale su ilBianconero:



INTERVALLO



46' - Cross perfetto di Mulazzi, Omic in terzo tempo anticipa tutti ma spara alto di testa



45' - Calcio di punizione dal limite di Miretti: palla potente ma di poco alta sopra la traversa



33' - Seck raccoglie una respinta corta della difesa bianconera ma la sua conclusione è alta e non impensierisce



28' - Tiro-cross di Savona che termina di poco alto sopra la traversa, Garofani sulla traiettoria a controllare



25' - GOL SPAL, Moro di testa salta più in alto di tutti e imbuca da due passi



22' - OCCASIONE PER SECK, la punta spallina si trova sul dischetto del rigore, la sua conclusione incrociata viene respinta con un miracolo da Garofani



18' - Azione personale di Soulé che indossa gli sci e fa slalom gigante: la conclusione è fuori misura



15' - Tiro potente di Yabre, Garofani è ben posizionato e blocca



5' - OCCASIONE JUVE, palla deliziosa di Miretti che mette Cerri davanti al portiere, l'attaccante spara addosso a Galeotti



3' - Spinge la Spal, prima occasione per Ellertsson con un tiro dalla distanza che finisce tra le braccia di Garofani



1' - Via al match!