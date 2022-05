Ultimo atto della regular season del campionato Primavera 1. La Juventus Under 19 scende in campo tra le mura amiche di Vinovo, a partire dalle 14, per affrontare la Spal e chiudere nel migliore dei modi, per poi proiettarsi ai playoff scudetto.

IL TABELLINO



Juventus-Spal: 0-1



Marcatori: (Wilke 10')



Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mbangula, Omic, Sekularac, Iling; Turco, Chibozo. A disp. Scaglia, Turicchia, Citi, Hasa, Cerri, Bonetti, Mulazzi, Fiumanò, Doratiotto, Solberg, Strijdonck, Maressa. All. Bonatti

Spal: Rigon, Borsoi, Saio, Nador, Forapani, Simonetta, Orfei, Wilke, Mihai, Markhiyev, Ellertsson. A disp. Magri, Martini, De Milato, Fiori, Pavlides, Roda, Breit, Santella, Longoni, Chillemi. All. Mandelli



Arbitro: Sig. Niccolò Turrini, della Sezione di Firenze



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



10' - GOL SPAL, difesa bianconera presa alla espalle, Wilke si invola solo verso l'area e spiazza Senko



7' - OCCASIONE JUVE, azione personale di Iling che entra in area e, da due passi, non riesce a superare Rigon



1' - Via al match!