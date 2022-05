La Juventus Primavera chiude la regular season al quinto posto e chiude con una vittoria netta per 5 a 2, nonostante lo spavento iniziale. Adesso, i bianconeri incontreranno l'Atalanta al primo turno dei playoff; eventuale semifinale contro la Roma.



LE PAGELLE



SENKO 6.5 - Diverse parate importanti, poco preciso sul secondo gol della Spal



SAVONA 6.5 - Sempre presente in fase offensiva, dà sempre un appoggio e mette in mezzo diversi palloni interessanti



NZOUANGO 6 - Non sempre preciso, manca di concentrazione in alcuni casi (Dal 54' BONETTI 7 - Trova il gol che chiude il match)



MUHAREMOVIC 5.5 - Giornata negativa, spesso manca di tempismo e mordente, un raro passaggio a vuoto in un'ottima stagione complessiva (Dal 46' CITI 6.5 - Entra con il piglio giusto e sfiora il gol)



ROUHI 7 - Una freccia sulla sinistra, sempre presente nelle due fasi



MBANGULA 6.5 - Chiude il bellezza con il gol del 5-2; prima, però, si vede poco, accende la luce ad intermittenza



OMIC 6.5 - Fa girare la squadra in cabina di regia (Dal 54' MULAZZI 7 - Più di mezz'ora giocata sui livelli di inizio stagione, un buon segnale in vista dei playoff)



SEKULARAC 6.5 - Va vicino al gol ed è bravo in fase di interdizione



ILING 7 - Quando si accende diventa imprendibile, slalom gigante tra i difensori spallini



TURCO 6 - Oggi fatica in fase di finalizzazione, non trova la via per gonfiare la rete (Dal 62' CERRI 7.5 - Entra, fa gol e serve un assist. Ci sono impatti peggiori sul match)



CHIBOZO 8 - Micidiale. Nel momento di difficoltà la Juve si aggrappa alle sue giocate, alle accelerate, ai suoi slalom, al cinismo in zona gol. A fine campionato riconferma che questo è il suo anno



All. BONATTI 7.5 - Chiude la regular season con una vittoria netta, nonostante la paura iniziale. Fa ruotare gli uomini in vista dei playoff e, ora, guarda alla prossima sfida contro l'Atalanta