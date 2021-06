Il trequartista della Juventus Primavera Matias Soulé è intervenuto a Juventus Tv dove ha raccontato la stagione della squadra e le sue impressioni: "Contro la Spal una partita complicata, loro sono forti e aggressivi, abbiamo avuto delle occasioni ma loro avevano gamba. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita"

PRIMA STAGIONE IN U19 - "Molto bene. Sto giocando quasi tutti i minuti, sto bene fisicamente, posso fare di più e stare ad un livello più alto"

DERBY - "Una partita speciale, dobbiamo essere perfetti, abbiamo l'obiettivo di arrivare tra le prime due, le prossime due partite sono delle finali. Sarà una partita bella da giocare contro il Toro"

DIFFERENZE - "Il calcio è diverso dall'Argentina, ho imparato tanto tatticamente, sto facendo tanta fase difensiva"

RITUALI - "Ascolto musica per stare concentrato"

PUNIZIONI - "Ci stiamo allenando molto il giorno prima della partita, questo mi fa avere più fiducia"

BONATTI - "È molto importante, è molto bravo, sa tanto di calcio, come vive il calcio ci sprona molto"

SPOGLIATOIO - "Con Barrenechea siamo hermanos (fratelli ndr). Siamo una squadra molto legata. Con Chibozo e Iling siamo vicini nello spogliatoio e siamo amici. Faccio un in bocca al lupo a Enzo e a Fiumanò"