Tutto pronto e soprattutto sono pronti i ragazzi della formazione Primavera. La Juve Under 19 è pronta a tornare in campo: in programmazione, in questa settimana, ci sono due amichevoli a porte chiuse, di fatto in tre giorni. Da mercoledì 13 alle 15, la sfida tra i bianconeri e l'Atalanta; sabato 16 alle 11.30, la gara con il Milan al Centro Sportivo 'Vismara'.