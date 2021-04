Nikola Sekulov, calciatore della Juventus Primavera, è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv per parlare della stagione della squadra e del suo apporto: "Sono molto contento del nostro periodo di forma, veniamo da tre ottime partite vinte e in questo campionato non è mai facile perché è molto equilibrato. Dobbiamo restare concentrati, come lo siamo durante la settimana con mister Bonatti, quando prepariamo le partite. Ci prepariamo sempre in base a come gioca la squadra avversaria, il mister ci mette nelle migliori condizioni. Voglio arrivare ai massimi livelli possibili, voglio dimostrare alla società che io ci sono e posso crescere sempre di più"



ESPERIENZA - "Personalmente sono contento, anche se non sono mai soddisfatto al massimo, perché devo e posso dare di più. Quest'anno, insieme ai miei compagni più grandi, stiamo cercando di trasmettere tutta l'esperienza che abbiamo raccolto insieme a mister Zauli l'anno scorso. Quest'anno c'è un gruppo molto più giovane rispetto al solito, possiamo mettere in difficoltà tutti"



ROMA - "Siamo soddisfatti, il mister è contento della partita contro la Sampdoria. Era importante far capire alle altre squadre che noi siamo la Juve e ci siamo. Stiamo preparando la sfida alla Roma, sarà una bella gara, sappiamo che loro sono forti"



BONATTI - "Facciamo tanti discorsi individuali per capire cosa sbagliamo e di questo siamo contenti. Se lo seguiamo possiamo andare molto avanti. È molto preparato sulle idee di calcio. In campo non ci sono ruoli ma funzioni e noi ci divertiamo in campo. A me, personalmente, dà molta fiducia e questa è una responsabilità di cui sono contento"



RUOLO - "In 5 anni di Juve ho fatto diversi ruoli, questo nelle giovanili aiuta a crescere. Io mi vedo sulla trequarti, nella zona centrale. Al di là della posizione, è un gioco di squadra e io mi sacrifico per i compagni"