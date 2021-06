Nikola, attaccante della, ha affidato a Instagram i saluti di fine stagione, dopo l'eliminazione dai playoff scudetto: "Si conclude qui un altro anno di esperienza (5)con questa fantastica maglia. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i miei compagni e il mio staff per aver reso questo anno cosi intenso, pieno di emozioni. Sono contento di aver fatto questo percorso con questo fantastico gruppo, resta comunque l’amarezza per non aver chiuso l’anno in bellezza. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ancora tanto e questo club ci mette nelle condizioni migliori per farlo. Ci vediamo la prossima stagione.IL SOGNO CONTINUA".