Reduce da una striscia di tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio), laè quasi pronta a tornare in campo per lo scontro diretto con la, in programma domenica mattina. Designata, nel frattempo, la squadra arbitrale: a dirigere il match sarà Stefanodi Brescia, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Giacomo Monaco di Termoli. Fischio d'inizio alle 10.45.