Sarà Valeriodella sezione di Siena l'arbitro del match tra lae i pari età della, in programma domenica 8 ottobre alle 13.00. Scelti come assistenti del direttore di gara Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Rodolfo Spataro di Rossano. Per i bianconeri, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, sarà importante ritrovare una vittoria.