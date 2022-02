Turno infrasettimanale all'orizzonte per la Juve Primavera di mister Bonatti, che domani alle 19.00 affronterà in casa i pari età dell'Atalanta. Designata, intanto, la squadra arbitrale del match, come reso noto dall'AIA attraverso una nota ufficiale: a dirigere la partita sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, che sarà coadiuvato dai due assistenti Ivan Catallo di Frosinone ed Elia Tini Brunozzi di Foligno. I bianconeri sono reduci dalla sfavillante vittoria contro la Fiorentina, un secco 4-0 che non ha lasciato scampo ai viola. Domani un altro appuntamento sul campo, per provare a confermare l'ottimo momento di forma.