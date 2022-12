Il portiere dellaSimonesi è operato dopo l'infortunio patito alla spalla. Il club bianconero ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni attraverso un comunicato ufficiale: "Simone Scaglia è stato sottoposto in data odierna a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra da parte del Dott. Roberto Ravera presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino. La prognosi indicativa per il ritorno in campo è di 4 mesi".