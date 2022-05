Nicolò Savona ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta nella semifinale dei playoff scudetto contro la Roma.



BILANCIO - "Una stagione molto importante, abbiamo raggiunto un obiettivo che nessuno si aspettava anche in Youth League, oggi siamo usciti in semifinale. La delusione comunque è grandissima, ci è mancato un passo per la finale".



PRIMA SQUADRA - "Un sogno di tantissimi, di tutti, soprattutto in una società come la Juventus".