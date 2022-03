Poco prima della sfida di Youth League contro l'Az Alkmaar Nicolò Savona ha parlato ai microfoni di JuventusTv. Queste le sue parole:



SFIDA - "Siamo pronti, abbiamo sempre avuto un’energia positiva in settimana. Chiudere la fase a gironi al primo posto ci ha dato fiducia: l’AZ, che è una buona squadra, giocheremo come sappiamo fare per portare a casa la partita".