Designata la squadra arbitrale del match di campionato tra la Juve Primavera e il Sassuolo, in programma domani, mercoledì 2 febbraio. A dirigere la partita, valida per la 16^ giornata, sarà il signor Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dai due assistenti Massimo Salvalaglio e Fabrizio Giorgi, entrambi di Legnano. La squadra di mister Bonatti è in cerca di conferme dopo il bel successo ottenuto sabato scorso nel combattutissimo derby contro il Torino, concluso sul risultato di 3 a 4. Il fischio d'inizio del match è previsto alle 16.30.