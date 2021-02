di Marco Amato inviato a Vinovo

Parte quest'oggi - fischio d'inizio alle 14.30 sul campo di Vinovo - l'avventura della Juventus Primavera in Coppa Italia. Sfidante di giornata, per il match che vale gli Ottavi di finale, la Sampdoria che, curiosamente, sarà l'avversaria dell'Under 19 anche domenica, sempre a Vinovo, per la gara di campionato. La Juventus arriva al primo appuntamento con la coppa nazionale di categoria spinta dalle 3 vittorie consecutive conquistate dalla ripartenza delle competizioni dopo il lungo stop. La difficolta viene dal dover gestire la rosa e le rotazioni con gli impegni così ravvicinati.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juve Primavera (4-3-3): Senko; Leo, De Winter, Nzouango, Verduci; Turicchia, Omic, Barrenechea; Cerri, Bonetti, Da Graca. A disp. Daffara, Fiumanò, Miretti, Riccio, Ntenda, Pisapia, Sekularac, Cotter, Soulé, Sekulov, Iling, Maressa. All. Bonatti.

Sampdoria (4-3-3): Zovko; Hermansen, Napoli, Brentan, Obert, Canovi, Ercolano, Siatounis, Montevago, Francofonte, Marrale. A disp. Saio, Aquino, Yepes, Pedicillo, Sepe, Paoletti, Krawczyk, Miceli, Trimboli, Gaggero, Migliardi, Di Stefano. All. Tufano Arbitro: Sig, Caldera della Sez. di Como



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com: