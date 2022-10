Labatte la3 a 1 e consolida il primato in campionato. La squadra di Montero passa in vantaggio con un super Yildiz, soffre nella seconda metà del primo tempo ma nella ripresa é assoluta padrona del gioco e chiude i conti prima con Mbangula e poi con Turco, rischiando poco e niente, se non nel finale con il gol di Ivanovic.- Alcune parate sono decisive per tenere a galla la Juve nel momento in cui va in difficoltà- Fa buona guardia e non disdegna di rendersi pericoloso in avanti: soprattutto nella ripresa mette sotto pressione la porta avversaria- Una dietro l'altra, mette in fotocopia prestazione sempre uguali e anche nella valutazione si rischia di essere banali. A volte la semplicità premia: quanto é forte!- Qualche amnesia ma anche tante buone coperture- Un brutto errore regala palla ai doriani nel primo tempo, ma per il resto del match é sempre sul pezzo, in entrambe le fasi (Dal 60'- Entra bene, attento e concentrato)- Un primo tempo più di copertura che di sgroppate. La parabola che disegna per il 2 a 0 illumina per un attimo il cielo grigio piombo di Vinovo- A fine partita, nel borsone, mette sempre una quantità enorme di cose utili fatte per la squadra, in tutte e due le fasi di gioco (Dall'80' LEDONNE sv)- Negli ultimi metri prima dell'area avversaria ha la capacità di trovare sempre l'imbucata giusta. A questo aggiunge anche ottime copertura difensive. Unica nota negativa: a volte tiene troppo palla e perde il possesso, manca un po' di velocità nella giocata- Tanti errori, alcuni in momenti importanti della partita. Ripartenze sprecate che permettono ai doriani di ribaltare l'azione (Dal 46'- Un altro tipo di contributo rispetto al compagno sostituito: sempre più importante per questa squadra)- Non dà del tu al pallone; ci va a prendere un caffé insieme, lo porta spasso per il campo come un compagno fedele: c'è confidenza e si vede. Classe superiore, ogni volta che tocca il pallone sono dolori per la Samp e occasioni pericolose per i bianconeri. Una gioia, invece, per chi é semplice spettatore (Dal 50'- Bravo nel legare il gioco tra centrocampo e attacco)- Sembra ancora un corpo estraneo, quell'ingrediente che nella ricetta non si lega con gli altri, invece della ciliegina sulla torta (Dal 60'- Si conferma ancora micidiale: entra e segna, è lui il bomber della squadra di Montero)- La sua squadra gioca bene, sa soffrire e sa fare della qualità il suo punto di forza. Un meccanismo che funziona e che lo porta in testa alla classifica. Se ha risolto anche i problemi difensivi, ci sarà da divertirsi. Ancora di più