La Juve Primavera scende in campo a Vinovo per affrontare la Sampdoria nel posticipo serale. Ecco di seguito la lista dei calciatori bianconeri convocati da Paolo Montero per affrontare i blucerchiati.1 Vinarcik2 Martinez Crous4 Boufandar7 Vacca9 Biggi12 Zelezny15 Savio16 Pagnucco17 Giorgi18 Grosso19 Scienza22 Florea25 Ngana26 Finocchiaro29 Crapisto31 Gil Puche32 Pugno36 Mazur40 Radu41 Montero Benia42 Rizzo43 Contarini