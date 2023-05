La Juve Primavera torna a vincere e lo fa anche grazie ai tanti innesti della Next Gen. Ottima la prova dei bianconeri che per lunghi tratti sembrano aver ritrovato lo smalto della squadra del 2022, perso poi nel 2023. Una vittoria preziosa che rilancia la Juve per la corsa ai playoff e un avvertimento a tutti: con questa squadra saranno dolori per tutte le avversarie.LE PAGELLEDAFFARA 5.5 – Sbaglia sull’1 a 1 della Roma, troppo leggeroSAVONA 6 – Spinge meno rispetto al compagno dall’altra parte del campo, ma non va in sofferenza in coperturaHUIJSEN 6.5 – Come al solito, classe e freddezza, impassibile nel fermare le avanzate avversarie. Qualche eccesso di confidenza qua e là, dettagli da limareMUHAREMOVIC 7 – Oggi la difesa bianconera la comanda lui e la differenza si vede. Prova di altissimo livelloTURICCHIA 6.5 – Da quello del Moccagatta, torna al binario di Vinovo, ma il treno Turicchia non smette mai di correre. Serve l’assist, offre sempre una soluzione fa da schermo. Cala quando la benzina inizia a mancare, ma non deragliaHASA 7 – All’annuncio dell’11 iniziale, si pensava a ruoli invertiti per lui e Nonge. La differenza, però, non si vede: prova matura da centrale di centrocampo, tanti palloni recuperati, ripuliti e smistati. LavatriceBONETTI 7.5 – I compagni in tribuna urlano: “Ma che gol ha fatto?”. Ve lo diciamo noi: bello, bellissimo, di cattiveria e classe. Come lo è stata tutta la sua provaMARESSA 5.5 – Catena di destra arrugginita, funziona decisamente peggio rispetto alla sinistra. Corsa e fatica, ma nelle due fasi è poco precisoNONGE 6.5 – Gioca molti metri più avanti rispetto al solito e adempie al compito: pochi minuti ed è gol. Prende tante botte, le accetta e continua a giocare. Anche questo è un bel segnale (Dal 71’ MBANGULA sv)YILDIZ 6.5 – Da Hollywood a Cortina, le specialità sono regia e slalom gigante. Ubriaca gli avversari, ma a volte rimane vittima delle sue stesse giocate e perde il tempo per servire i compagniMANCINI 5 – Nel diluvio di Vinovo è un’arca che ha perso la rotta. Tanti errori e poco pericoloso in zona rete (Dal 59’ ANGHELE’ 6.5 -Ottimo il suo ingresso, va vicino al gol in più di un'occasione)All. SACCHINI 6.5 - Montero squalificato, onori e onori al suo vice. Buona prova dei bianconeri e che mano hanno dato i Next Gen!