di Marco Amato, inviato a Vinovo

Si conclude ai calci di rigore l'avventura della Juve Primavera in Coppa Italia. Ad avere la meglio nei quarti di finale la Roma di De Rossi. Ecco le nostre pagelle dei bianconeri di mister Bonatti:



SENKO 5.5 - Una bella parata, poi nell'azione seguente ha delle colpe sul tiro di Pagano, che non sembra irresistibile, e finisce in fondo alla rete



SAVONA 6.5 - Attento dietro, presente davanti, buona la sua prova



NZOUANGO 6 - Corre pochi rischi e guida con attenzione la linea difensiva (Dall'84' FIUMANO' 6.5 - Entra bene in campo, portando solidità)



MUHAREMOVIC 6.5 - Aggressivo, non lascia respirare le punte avversarie, bravo anche a far salire la squadra palla al piede



ROUHI 7 - Determinante nell'azione del gol di Mbangula, ottimo in fase difensiva: promosso a pieni voti nelle due fasi (Dal 66' SEKULARAC 6 - Fa buona densità in mezzo al campo, ma fallisce il rigore decisivo)



MULAZZI 6.5 - In costante proiezione offensiva, prezioso nelle transizioni grazie alla sua velocità e qualità tecnica (Dal 46' MARESSA 6.5 - Buon ingresso in campo, positivo il suo impatto sulla gara) BONETTI 6.5 - Rispetto al solito, meno nel vivo del gioco e a tratti la squadra ne risente, ma si conferma leader. Sfortunato a metà secondo tempo, quando stampa il pallone sulla traversa. Si fa parare il secondo rigore.



TURICCHIA 6 - La sua dinamicità è importante per gli equilibri di una squadra che, quando può, attacca a pieno organico (Dal 91' CITI 6 - Fa buona guardia durante i supplementari)



ILING 5.5 - Dialoga poco con i compagni e non trova lo spazio per strappare (Dal 58' STRIJDONCK 6.5 - Suo l'assist per il gol di Chibozo, anche per lui buono l'impatto sulla gara)



CHIBOZO 6 - Si intestardisce nel cercare il dribbling, gioca poco con la squadra e finisce per rimbalzare contro la difesa giallorossa. Mezzo voto in più per il gol del pareggio bianconero.



MBANGULA 7 - Ancora una volta in rete, ancora una volta un'ottima prestazione, sta acquisendo sempre più centralità nella rosa dell'Under 19: non solo spaccapartite, ma pedina fondamentale (Dal 64' OMIC 6 - Buon ingresso in campo, segna anche il quarto rigore)



All. BONATTI 6.5 - Buona prova della Juve contro una delle formazioni migliori della categoria. Squadra all'arrembaggio, che dimostra carattere soprattutto sul finale dei tempi regolamentari trovando il pari con Chibozo. Sfortunato ai calci di rigore.