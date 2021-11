Francesco Carrione

Sabato, a partire dalle 13, la Juventus Primavera torna in campo in campionato, per affrontare la capolista Roma, tra le mura amiche di Vinovo.A dare il fischio d'inizio del match sarà il signor ​Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Andrea Niedda di Ozieri e Khaled Bahri di Sassari.