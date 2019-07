La Juventus Primavera è attesa al riscatto, dopo una deludente stagione agli ordini di Francesco Baldini, sostituito in estate da Lamberto Zauli. L'obiettivo è quello di tornare ai playoff e la Primavera bianconera lavora duramente in questo senso in una caldissima estate tra campo e mercato:



"Termina oggi il ritiro estivo della Primavera di Lamberto Zauli in Valle d'Aosta. Sono stati giorni intensi e bellissimi per i ragazzi della Under 19, fra le splendide montagne di La Salle e Morgex: i nostri ragazzi hanno svolto una ottima preparazione in altura, disputando anche un buon test domenica, contro una rappresentativa valdostana.



E adesso pronti a proseguire la pre-season a Vinovo!".