Tempo di ricominciare anche per la Juventus Primavera, che sarà guidata ancora da Paolo Montero. Di seguito il comunicato del club sul programma dei giovani bianconeri e le amichevoli estive."Ci eravamo lasciati il 2 giugno con l’ultima partita dell’Under 19 nel turno preliminare dei playoff, il pareggio 1-1 contro il Sassuolo aveva scritto la parola fine alla stagione dei ragazzi di mister Montero. L’allenatore uruguaiano, fresco di rinnovo alla guida della Primavera, ha già riaperto le danze, con la preparazione che porterà all’inizio ufficiale del campionato 2023/24.Quali sono le date in programma?per il ritiro. Nel periodo citato figurano in agenda due amichevoli: il 26 luglio contro il Basilea Under 19 (ore 18), mentre tre giorni dopo (sabato 29) i bianconeri saranno in campo per la sfida ai pari età del St. Gallen (kick off alle 11.30). Con il rientro dalla Svizzera, proseguiranno i test match a Vinovo: il 3 agosto sfida con il Pinerolo e già il giorno successivo (venerdì 4) sarà il turno del Chisola.Le ultime tappe della pre-season nella due giorni del trofeo “Memorial Mamma e Papà Cairo” il 10 e 11 agosto: primo giorno partita con l’Inter al Moccagatta di Alessandria alle 21, il giorno dopo le finali. Terminati gli impegni amichevoli, i ragazzi di Montero avranno quindi circa due settimane prima di presentarsi ai blocchi di partenza del campionato, la prima giornata è programmata per sabato 26 agosto, quando i bianconeri ospiteranno il Cagliari.Buon lavoro, ragazzi!"