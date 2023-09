Diego Ripani, centrocampista della Juventus Primavera, ha parlato dal ritiro dell'Italia under 19. "Paragone con Verratti? Entrambi siamo cresciuti al Pescara, ma abbiamo preso strade diverse. Lui aveva scelto di rimanere a Pescara e giocare in prima squadra, per poi fare il grande salto al Psg. Io invece sono andato via giovanissimo e oggi sono già alla mia terza stagione nelle giovanili della Juventus"."Play davanti alla difesa, regista. Provo sempre a fine allenamento le punizioni e, dopo l'ultimo gol in campionato contro il Cagliari, spero ne escano molte altre"."Alla Pirlo, impossibile non ammirare il suo stile. E mi piace tantissimo Barella, anche se non è proprio il mio ruolo"."È qualcosa di straordinario e motivo di orgoglio, per me e per la mia famiglia"."È già un punto di arrivo. Mi trovo bene a Torino, sono all’ultimo anno di liceo e vorrei fare l’università, ma non ho ancora deciso cosa. Durante il Mondiale in Qatar mi sono allenato con la prima squadra, ho osservato da vicino il lavoro dei campioni e dei giovani che poi sono saliti come Yildiz e Huijsen. Dean è qui a Coverciano, domani giocheremo contro".