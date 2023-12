Diego, attaccante dellaPrimavera ha parlato cosi ai canali ufficiali bianconeri dopo la vittoria contro il Frosinone:"Questi sono tre punti importantissimi. Abbiamo ottenuto dei risultati poco felici, ma adesso dobbiamo continuare così. Dobbiamo anche cercare di prendere sempre meno gol, cercando di segnarne tanti sempre di più. A livello personale sono felice per la mia doppietta. Non è solo merito mio, ma anche dei miei compagni. Sto crescendo dal punto di vista tecnico, ma devo ancora migliorare tanto, per esempio sull’attacco alla profondità. Il Mister e il suo staff sono preziosi da questo punto di vista. Il rapporto con Montero è stupendo, lui è molto importante per me. Obiettivi? L’obiettivo personale è quello di superare le dieci marcature, mentre quello comune è provare a lottare per lo Scudetto".