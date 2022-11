Ultimo turno della fase a gironi di Youth League, lariparte da dove aveva cominciato, affrontando il, tra le mura amiche di Vinovo. All'andata la vittoria dei francesi fu netta; un buon test, quindi, per misurare la crescita della compagine guidata da Montero che vuole provare a strappare il primo posto nel girone, a qualificazione già ottenuta.: in attesa: in attesa: Joey Kooij NED