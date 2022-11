Che cuore la Juventus Primavera. Contro il Psg finisce 4 a 4 in rimonta, con 3 gol segnati nei minuti finali. Una bellissima rimonta che, però, non basta a strappare il primato nel girone ai parigini.- Incolpevole sui gol, quando può ci mette una pezza- Alcune buone chiusure che gli valgono gli applausi della tribuna, più che meritati. Ma dalla sua parte il Psg sfonda quando pigia sull'acceleratore, cresce nel finale- Come il compagno di reparto fa bene nell'uno contro uno e in fase di anticipo. Peccato l'errore nel primo tempo che porta al 2 a 0 dei francesi. Di testa sono sempre tutte sue- Ottimo nell'uno contro uno. Se la Juve riesce a tenere il baricentro alto é anche per merito suo, oggi è in versione cane da ciaccia. Non si contano gli anticipi (Dal 70' DOMANICO sv)- Anche sulla sua corsia troppo spesso gli avversari trovano praterie, nel finale contribuisce a trovare il pari- Tra le linee dà fastidio alla difesa avversaria, serve a Yildiz un pallone che va solo messo dentro (Dal 70' MANCINI sv)- Come il compagno di reparto, soffre maledettamente gli spunti dei centrocampisti del Psg (Dal 61'- Entra bene, ma senza particolari spunti)- Ruba palloni, rimedia a errori e costruisce, ma in più di un'occasione non può far altro che leggere la targa di Kari: sovrastato. (Dal 61'- Fa il suo, con ordine)- Non riesce a fare la differenza sulla sua corsia di competenza- Per lunghi tratti non si vede, ma quando c'è bisogno fa il movimento giusto per raccogliere la palla che riaccende temporaneamente la speranza e nel finale un mancino al bacio per la doppietta personale. Finisce con i crampi- Si fa prendere dal nervosismo e in questo la sua gara affoga (Dal 76' ANGHELE' 7 - Un missile come firma del pari)- La imposta bene: squadra alta e difesa che concede l'uno contro uno. L'impressione, però, è che contro questo Psg non si possa sbagliare una virgola. Nel finale la sua squadra, ancora una volta, dimostra un cuore infinito