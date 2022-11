Ogni tanto ritornano... C'era anchequesto pomeriggio al centro sportivo di Vinovo per la sfida ditra. Il fratello dell'ex capitano Giorgio non è certamente un volto nuovo nel club bianconero, dove dal 2014 al 2021 ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di On Loan Players Manager e U23 Team Coordinato, con un ruolo rilevante nella gestione e nel coordinamento dei giocatori in prestito e in comproprietà. A seguire, dopo gli intensi anni di servizio a Torino dove è stato anche uno dei fautori del progetto della, il trasferimento alcome direttore sportivo.