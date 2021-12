Giovani juventini crescono e rinnovano il proprio sogno di ritagliarsi un posto nella Juventus. Oggi Savona, terzino destro diciottenne della Primavera bianconera, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Come ha poi scritto lo stesso giocatore su Instagram per celebrare e raccontare l'accaduto, questo momento speciale deve essere "un punto di partenza" in un "club magnifico"

In bocca al lupo, Nicolò!