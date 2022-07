Dopo la riconferma di Lucianoin Under 19, l'anno scorso fermo ai box per infortunio, lainserisce un altro fuoriquota - classe 2003 -, nella rosa a disposizione di. Si tratta della mezzala Clemente, nella passata stagione protagonista della promozione del Chisola - società torinese -, dall'Eccellenza alla Serie D. Come riporta Tuttosport, la scelta di farlo partire dalla Primavera è per attutire il salto in un club professionistico e non è da escludere, ad un certo punto, il passaggio in Under 23.