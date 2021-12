Cinquina per l'#Under19 in amichevole Cittadella!

Autogol

Strijdonck

Cerri

Dellavalle

Omic#JuventusYouth pic.twitter.com/dYTi4y1bbO — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 29, 2021

La Juventus Primavera ha chiuso oggi il suo 2021 con una vittoria. Non in campionato, bensì in una partita amichevole. L'avversario era il Cittadella, che come informa lo stesso club bianconero sui propri canali social ufficiali, è stato seppellito dalla Juve sotto una pioggia di gol: