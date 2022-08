Le parole di Lucianoai canali ufficiali della"Per me il gol di oggi vale tantissimo perchè ho vissuto un anno e mezzo davvero molto complicato, ma adesso sono tornato e sto cercando di raggiungere quanto prima la migliore condizione possibile. Venendo alla stagione che verrà, mi aspetto un'annata molto importante. Siamo un bellissimo gruppo e ci siamo preparati al meglio durante queste settimane per iniziare con il piede giusto questo campionato grazie all'ottimo lavoro di Mister Montero e di tutto il suo staff. Siamo molto felici di poter lavorare con il Mister anche perchè ci riesce a dare una carica e una spinta molto forte, soprattutto a livello emotivo. Inoltre abbiamo imparato a conoscere la sua idea di calcio e sono sicuro che riusciremo a metterla in pratica in tutto e per tutto. Non vediamo l'ora di giocare la prima partita ufficiale".