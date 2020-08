Ecco le parole di Gianluca Pessotto, team manager della Juventus Primavera, a margine dell'amichevole di oggi col Monza: "Questa è una situazione anomala, ma siamo felici che la Uefa abbia deciso di portare a termine la Youth League, a cui i ragazzi tengono molto. La partita col Real Madrid è molto sentita dalla squadra e sarà emozionante, e la preparazione passa da test come questi. Per noi valorizzare i giovani è importante; la prima squadra ha avuto la bravura di vincere il campionato in anticipo, ed è stato positivo vedere alcuni nostri ragazzi in campo; l’ambiente della prima squadra li fa crescere in modo incredibile, tecnicamente e fisicamente".