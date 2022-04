5







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Forte e chiara: è arrivata la risposta della Juventus Primavera, dopo le due sconfitte consecutive contro Hellas Verona e Roma. Goleada e una partita mai in discussione, contro il Pescara fanalino di coda. Le categorie di differenza tra i due club si sono visti, ma visto il periodo non era semplice giocare un match di questo tipo e non sentire la pressione. Invece, la squadra di Bonatti comanda dall'inizio alla fine e piazza un colpo importante in chiave playoff.



LE PAGELLE



SENKO 6.5 - Quasi mai impegnato, si fa trovare pronto quando il Pescara arriva a concludere. Poco reattivo nel gol della bandiera di Sayari



MULAZZI 6.5 - In modalità risparmio energetico, accelera quando serve, per il resto gestisce (Dal 46' CITI 6.5 - Fa ottima guardia in difesa, quando il Pescara prova ad alzare il baricentro)



FIUMANO' 7.5 - Quando il risultato è ancora in bilico, si prodiga in un paio di interventi difensivi, dentro l'area, che sono decisivi: preciso, puntuale e dimostra grande personalità



MUHAREMOVIC 7 - Insieme a Fiumanò annulla ogni tentativo offensivo del Pescara, sempre più leader della linea difensiva bianconera



TURICCHIA 7 - Ormai ci ha reso gusto, nella seconda parte di questa stagione si è riscoperto uomo gol e oggi ha il merito di sbloccare il risultato, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto(Dal 54' MARESSA 6 -



MBANGULA 7 - Partenza difficile, un continuo rimbalzare contro il muro difensivo pescarese. Poi oltre ai giri del motore alza pure la qualità delle giocate, e diventa tutta un'altra partita



SEKULARAC 6.5 - C'è un po' di ruggine e si vede, ma nel complesso la sua è una buona prestazione, seppur con qualche errore e sbavatura



BONETTI 7 - Accelera e verticalizza, rallenta e fa girare: macchinista di una locomotiva che oggi corre veloce e, da subito, indirizza il match sul binario giusto (Dal 46' DORATIOTTO 6.5 - Sostituisce Bonetti come pedina di qualità, dai piedi buoni, in mezzo al campo)



ILING 7.5 - Come le Formula 1 nella corsia dei box, gioca con il limitatore attivato. Quando sprigiona tutta la forza, però, i difensori del Pescara non possono far altro che osservarlo, reprimendo l'idea di poterlo fermare (Dal 54' STRIJDONCK 6 - Non riesce a sprigionare tutta la sua velocità)



HASA 8 - L'intelligenza di fare sempre il movimento e la scelta giusta, il piede e le capacità tecniche per far corrispondere pensiero e giocata



CHIBOZO 8 - Una doppietta che lo avvicina alla testa della classifica marcatori. Un gol, il primo, che è saggio di velocità, tecnica e potenza. È Primavera: sbocciano i fiori, esplodono talenti (Dal 46' CERRI 6 - Non riesce a rendersi pericoloso in zona gol)



All. BONATTI 7 - Le categorie di differenza, tra le due squadre in campo, ci sono e si sono viste. Quello che non si è visto, però, è la pressione di una squadra che arrivava da due sconfitte e che si giocava un pezzo di playoff. Una vittoria pesante, in chiave post season