Sono giorni di lavoro, e attesa, tra Vinovo e la Continassa, negli uffici della Juventus dove si lavora alla struttura del settore giovanile. Qui, il primo punto fermo: se il club ha già deciso chi guiderà l'Under 23, si aspetta che Massimo Brambilla si liberi dall'Atalanta, per la Primavera non è così. Infatti, per la panchina dell'Under 19 si continua a lavorare e non c'è una decisione presa, per il momento. Bocche cucite, niente trapela nell'ambiente dei giovani bianconeri, che il prossimo anno avranno l'obiettivo di replicare l'exploit europeo e accedere ai playoff del campionato di categoria, pur non sapendo ancora chi sarà a guidarli.



Ad attendere la decisione, ci sono anche due ex Juventus: Paolo Montero e Raffaele Palladino. Entrambi contattati, sondati, studiati e per ora lasciati a rosolare. Momenti di attesa, per entrambi, nella speranza di poter tornare a respirare da dentro l'ambiente bianconero.