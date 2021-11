Ai microfoni di Juventus Tv,ha presentato la sfida della Juventus Primavera contro il Milan. In primis ha parlato dell'emozione per il suo primo gol in bianconero, arrivato contro il: “Segnare al ’94 è stata un’emozione indescrivibile, soprattutto perché è stato il mio primo gol con la maglia della Juventus. È stato bellissimo vedere tutti i compagni correre verso di me e abbracciarmi. E ancora di più, avendo fatto gol contro il Genoa, che era secondo. Sono molto felice per il mio primo gol, ma loro sono ancora di più per la vittoria".Sui suoi primi mesi in bianconero: "Devo ammettere che prima di arrivare a Torino ero molto emozionato e anche un po’ preoccupato, ma ho trovato unche mi ha molto aiutato ad ambientarmi in questo nuovo ambiente. Sono felice di come stanno andando questi i primi mesi"."Il difensore a cui mi ispiro di più è, mi piacciono la sua leadership e il modo in cui difende", ha detto Citi."La sfida contro il Milan? Sono parecchio emozionato di tornare a giocare a Milano contro i rossoneri. Ci ho giocato per molti anni ed è. Sono sicuro che se andremo con la mentalità giusta possiamo portare a casa i tre punti”.- "Siamo ancora imbattuti. La strada è lunga, dobbiamo ancora andare a giocare a Londra col Chelsea, ma sono sicuro che potremo fare molto bene".