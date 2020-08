Ieri a Novara la Juventus Primavera ha disputato un'altra amichevole, dopo quella persa 6-1 contro la prima squadra del Monza. Stavolta i ragazzi di mister Zauli hanno affrontato una formazione di pari età: quella dell'Hellas Verona. Il risultato è stato di 1-1, frutto dei gol di Mattia Florio (per gli scaligeri) e il pareggio bianconero nel finale di Enzo Barrenechea. Ora l'Under 19 della Juve scalda i motori per la Youth League: appuntamento fra una settimana per l'ottavo di finale contro il Real Madrid.